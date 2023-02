Truffe agli anziani, quattro arresti in pochi giorni. Il sindaco: “Grazie ai carabinieri"

Si mantiene sempre alta l’attenzione dei carabinieri nel contrasto alle truffe ai danni degli anziani. Solo negli ultimi giorni sono due i casi scoperti dai carabinieri che hanno arrestato quattro uomini, tutti di origini campane.

Entrambi gli episodi, simili per le modalità, sono avvenuti nel territorio di Cori; in un primo caso la vittima è stata una donna di 83 anni a cui i malviventi sono riusciti a portare via una somma pari a 11mila euro attraverso il classico meccanismo della telefonata da un sedicente nipote che le chiedeva una grossa somma di denaro per non far arrestare il figlio. Un uomo di 94 anni è invece la vittima dell'altra truffa smascherata pochi giorni fa dai carabinieri: dall’anziano i due malviventi sono riusciti a farsi consegnare monili in oro per la cifra di 40mila euro come pagamento di un verbale di una sanzione amministrativa per non far arrestare il figlio.

Sono questi due esempi delle tecniche che spesso i truffatori usano per raggirare gli anziani, come hanno più volte spiegato i carabinieri che negli ultimi mesi hanno intensificato gli incontri per parlare del fenomeno e per mettere in guardia le fasce di popolazioni più fragili.

Visti i brillanti risultati e le importanti operazioni degli ultimi giorni il sindaco di Cori ha voluto ringraziare i carabinieri. “Mi sono congratulato con il maresciallo della Stazione dei carabinieri di Cori Luca Cuoco e tutti i suoi uomini. In pochi giorni gli arresti sono stati quattro, per lo stesso reato” ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook attraverso cui ha annunciato anche la volontà di chiamare il “comandante provinciale, colonnello Lorenzo D’Aloia, per esprimere gratitudine al Corpo dei Carabinieri e in particolare al reparto della Stazione di Cori. A questi uomini, che lavorano per la sicurezza della Città, è doveroso il nostro grazie” ha poi concluso il sindaco De Lillis.