Si fingono i figli al telefono e chiedono un bonifico: così sono stati scoperti i due truffatori

Quando hanno ricevuto quelle strane telefonate con cui veniva chiesto loro di fare un bonifico da parte di uno dei loro figli non ci hanno creduto e hanno allertato il 112. Così i carabinieri sono riusciti a risalire ai due truffatori esperti nei raggiri sopratutto agli anziani: si tratta di due uomini di 34 e 22 anni, il primo residente a Rieti e il secondo di nazionalità rumena, residente a Sezze.

Le indagini sono state condotte dai militari delle Stazioni di Formia e Castelforte. Secondo quanto ricostruito i due malviventi sono specializzati nelle truffe con la tecnica del cosiddetto metodo “muling” che consiste nel telefonare alla vittima spacciandosi per il figlio o la figlia e attraverso artifizi e raggiri richiedere urgentemente e ottenere un bonifico bancario online per motivi che di volta in volta possono variare e possono riguardare l’acquisto di un nuovo cellulare o il pagamento di qualche contravvenzione.

Le vittime però in questi casi, ricordando i consigli ricevuti dai carabinieri nei numerosi incontri svolti, non hanno creduto ad una sola parola e, senza pensarci due volte, hanno contattato i carabinieri competenti per territorio raccontando ciò che è avvenuto.

I militari così grazie anche alle indicazioni delle parti offese sono riusciti a risalire ai malviventi che sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria di Cassino.