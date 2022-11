Truffe agli anziani: le regole per evitarle. L'incontro con i carabinieri

Il comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia, colonnello Paolo Guida, insieme al comandante della stazione di Campoverde, luogotenente Pierini, hanno organizzato nella giornata di oggi, presso il centro anziani di Campo di Carne in via del Genio Civile, un incontro con i cittadini anziani della circoscrizione sulla prevenzione delle truffe.

Nel corso dell'evento è stato distribuito materiale informativo finalizzato proprio a sensibilizzare i cittadini sui possibili rischi. Nel volantino distribuito dai carabinieri sono contenute informazioni importanti, a partire dall'identikit delle potenziali vittime e da quello dei malviventi. A essere prese di mira sono infatti più spesso persone tra i 72 e i 95 anni, pensionate e spesso sole. I malfattori sono invece di solito uomini, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, che di solito entrano in azione durante la settimana lavorativa e prevalentemente nell'arco temporale che va dalle 9 alle 14.

La modalità è quasi sempre la stessa: le vittime vengono prima contattate telefonicamente da qualcuno che si finge un parente e poi, se disponibili a elargire il denaro richiesto dai truffatori, vengono raggiunge a casa da una persona. Occorre dunque evitaredi fornire informazioni personali, numero di telefono e documenti a sconosciuti ed evitare di aprire la porta di casa anche a chi si qualifica come un funzionario delle poste, dell'Inps o del Comune, che non si presentano mai senza preavviso. In caso di dubbi o sospetti è importante poi contattare immediatamente il 112.