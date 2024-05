Un manuale di istruzioni per raggirare gli anziani: il gruppo da Napoli a Latina e Roma per le truffe

Ottanta truffe ed estorsioni compiute in pochi mesi nei confronti di anziani secondo uno schema collaudato e organizzato messo in piedi da un gruppo composto da almeno 13 persone capeggiato da una famiglia di Napoli. C’era perfino un manuale di istruzioni per gli “addetti ai lavori”, completo di una descrizione dettagliata del discorso da fare per raggirare le vittime. I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno poi rinvenuto e sequestrato centinaia di schede telefoniche, decine di cellulari e anche un grosso quantitativo di gioielli. I colpi messi a segno nelle province di Roma, Napoli, Viterbo e Latina, tra settembre 2022 e marzo 2023.

Dalle prime luci dell’alba è scattata l’operazione nella provincia di Napoli, dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Roma che dispone misure cautelari nei confronti di 17 persone, sette in carcere e 10 ai domiciliari, di cui 13 ritenute appartenenti a un’associazione criminale dedita a truffe ed estorsioni e altre quattro che hanno avuto comunque un ruolo nell’esecuzione dei colpi pur non essendo organiche al gruppo.

Nel corso dell’attività investigativa i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Trionfale avevano già eseguito 10 arresti in flagranza di reato per truffe consumate nella Capitale ai danni di anziani. Ma gli episodi, almeno 80 quelli complessivamente contestati al gruppo, sono avvenuti anche in provincia di Latina.

Il sistema era sempre lo stesso. Fingendosi impiegato delle poste, un assicuratore, un avvocato o un carabiniere, il truffatore di turno individuava l’anziano attraverso ricerche in internet o sulle pagine bianche, lo contattava telefonicamente e diceva alla vittima che un familiare, di solito un figlio o un nipote, doveva saldare un debito per ritirare un pacco o era stato coinvolto in un incidente stradale e aveva l’assicurazione scaduta. Con queste modalità chiedeva denaro contante o gioielli e avvertiva l’anziano che qualcuno sarebbe passato a prelevare la somma richiesta. Solo diverse ore dopo, quando la persona riusciva a mettersi in contatto con i familiari, scopriva di essere rimasta vittima di una truffa. I carabinieri hanno raccolto decine di segnalazioni e, dopo aver individuato il gruppo sospetto, sono riusciti ad allargare l’indagine scoprendo che con lo stesso sistema erano stati colpiti anche anziani residenti al di fuori della provincia di Roma.