Truffa online: attenzione alle finte mail di rimborsi dell'Agenzia delle entrate

Nuovo allarme per i "falsi avvisi” di enti pubblici e istituzioni che nascondono in realtà un tentativo di truffa ai danni dei cittadini. La segnalazione arriva questa volta dal Comune di Cisterna: una mail che annuncia al destinatario un rimborso di 145 euro da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma per poterne beneficiare occorrerebbe cliccare sul link riportato nella stessa mail e che apre un modulo da compilare con i propri dati personali, tra cui quelli della propria carta di credito o di debito.

Sebbene la pagina web sia molto somigliante a quella dell’Agenzia delle Entrate, si tratta di un raggiro per ottenere i dati della carta di credito e suo codice Cvv per consentire al truffatore di accedere al conto e movimentare somme di danaro facendo acquisti su internet. "È importante non fornire mai dati personali né tantomeno quelli delle carte di credito e dei conti bancari o postali – avverte il comandante della polizia locale di Cisterna Raoul De Michelis –. Occorre prestare molta attenzione alla provenienza delle mail di simili richieste, senza farsi ingannare dai loghi o grafiche somiglianti a quelli ufficiali di banche o di enti governativi".

Un più attento esame del contenuto della mail o dell'indirizzo di provenienza rivelerebbe infatti che si tratta di un sito diverso da quello ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. La polizia locale invita pertanto tutti i cittadini a non cadere nel tranello evitando di fornire i propri dati, sia tramite mail che compilando moduli su internet oppure rispondendo a telefonate con le quali vengono chieste informazioni personali.