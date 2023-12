Truffe, l’attività dei carabinieri ora passa anche attraverso il “pattugliamento del web”

Pattugliare il web: questo uno degli obiettivi dell’Arma dei carabinieri che sta lavorando su nuove attività da mettere in campo in tutto il territorio pontino per rafforzare ulteriormente il suo intervento anche e soprattutto dal punto di vista della prevenzione, oltre che della repressione, nel contrasto al fenomeno delle truffe.

Un quadro che è stato tratteggiato dal comando provinciale dei carabinieri di Latina, il colonnello Christian Angelillo, che ieri ha voluto incontrare la stampa per fare un bilancio delle attività dell’Arma nel corso del 2023.

Quello delle truffe, con particolare riferimento a quelle che vedono vittime gli anziani, è uno dei terreni più battuti dai carabinieri e l’obiettivo è proprio quello di allargare il campo di intervento a tutto il mondo virtuale. “C’è tutto un mondo sul web e sui social che si muove parallelamente a quello fisico - ha spiegato il comandante Angelillo -; un mondo che quindi va pattugliato come se fosse appunto un luogo fisico alla stregua di quello che normalmente si fa con una piazza o una strada”.

Questa attività rientra quindi nell’ambito di un rafforzamento delle capacità di indagini ed analisi delle nuove fenomenologie delle truffe da concretizzarsi appunto anche attraverso un vero e proprio “pattugliamento del web”, parallelamente alle attività tradizionali.

Discorso a parte merita poi il triste fenomeno delle truffe agli anziani su cui l’Arma dei carabinieri continua a mantenere alta la propria attenzione non solo sul fronte della repressione, ma anche della prevenzione. Prevenzione che passa necessariamente attraverso delle campagne informative rivolte proprio agli anziani con incontri che nel corso di tutto il 2023 sono stati organizzati nelle parrocchie, nei centri anziani. A questi si affianca poi tutto un lavoro di analisi degli episodi che sono stati messi a segno nella provincia, sulla scorta delle denunce ricevute, come sugli approfondimenti delle denunce sul web.