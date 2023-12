Ubriaco infastidisce i clienti di un locale, poi colpisce con calci e pugni i carabinieri

Momenti di caos sono stati vissuti in un locale sull’Appia a Scauri a causa di un giovane che, sotto i fumi dell’alcol, prima ha infastidito i clienti e poi si è scagliato contro i carabinieri. Arrestato per lui sono stati disposti i domiciliari.

Protagonista di tutto un ragazzo di 26 anni di origini napoletane ma residente nella frazione di Minturno, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, il 26enne aveva avuto atteggiamenti molesti nei confronti degli avventori che hanno quindi deciso di chiamare. E non si è calmato neanche al momento dell’arrivo dei militari contro i quali ha sfogato le sue “violenze e minacce”: in uno stato di forte agitazione dovuto all’eccessivo consumo di sostanze alcoliche, ha rifiutato di dichiarare le proprie generalità e ha cominciato a colpire i carabinieri con calci e pugni, causando ad uno di loro lesioni personali in seguito medicate dai sanitari.

Nonostante le difficoltà alla fine è stato comunque bloccato e arrestato con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria ha disposto per lui i domiciliari.