Si arrampica sul campanile della chiesa, lancia tegole e minaccia di gettarsi nel vuoto

Momenti di tensione sono stati vissuti intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 28 dicembre, ad Ardea dove un cittadino extracomunitario si è arrampicato sul campanile di una chiesa lanciando tegole verso chi si avvicinava e minacciando di buttarsi di sotto.

Tutto è accaduto intorno alle 13 in in via Strampelli. Qui, dopo l’allarme lanciato da alcuni cittadini, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri della locale Tenenza di Ardea e della Compagnia di Anzio.

Sono stati vissuti momenti concitati nel corso dei quali anche grazie a un negoziatore dell'Arma i militari sono riusciti a far desistere l’uomo che è stato convinto a scendere dopo circa due ore. L'uomo è in fase di identificazione e la sua posizione è al momento al vaglio. Sono ancora da chiarire i motivi del gesto.