Uomo picchiato nel parco: trovato col volto tumefatto. È in pericolo di vita

Shock nel parco Palatucci di Nettuno, comune del litorale, quando intorno alle 4 del mattino del 29 giugno alcuni residenti hanno sentito urla e grida e hanno trovato un uomo con il volto tumefatto. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio che hanno trovato l'uomo riverso a terra, in gravissime condizioni. All'arrivo del 118, la vittima è stata trasportata all'ospedale di Anzio e poi al San Camillo, dove è ricoverato in codice rosso in prognosi riservata: sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo, come spiega Roma Today, sarebbe senza documenti: non è dunque nota la sua identità, che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire. Sono in corso inoltre le indagini per cercare di comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto e per risalire ai responsabili dell'aggressione. Gli agenti stanno cercando eventuali testimoni dell'accaduto, analizzando anche le telecamere di sicurezza della zona.