Avvolta dalle fiamme mentre cucina, donna ustionata: è gravissima in ospedale

Sono gravi le condizioni di una donna di 48 anni rimasta ustionata mentre cucinava in casa. E’ accaduto in appartamento a Lavinio, frazione di Anzio, alla sesta di ieri, martedì 2 maggio. La donna ha riportato ustioni sull’80% del corpo e, soccorsa, è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dove è ricoverata in condizioni gravissime; ferito anche il marito.

Da una prima ricostruzione la 48enne, originaria del Bangladesh, stava cucinando quando, per cause che al momento sono ancora al vaglio, è stata vittima dell’incidente domestico con le fiamme che l’hanno avvolta. Subito per soccorrerla è intervenuto il marito, un connazionale di 60 anni, che è rimasto ustionato alle mani.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che hanno allertato il 118 intervenuto subito sul posto. La donna è stata elitrasportata al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant’Eugenio di Roma e sarebbe in pericolo di vita. E’ stato invece portato all’ospedale di Anzio il marito poi dimesso con una diagnosi ustioni alle mani e una prognosi di 10 giorni.

Le indagini sono affidate ai carabinieri; le fiamme circoscritte non hanno interessato l’appartamento.