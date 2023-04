Vandali al campo sportivo: danneggiate le porte, rubati un televisore e palloni. Indagini in corso

Vandali hanno preso di mira il campo sportivo Mario Fabiani a Sabaudia e su quanto accaduto sono ora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. A fare il punto su quanto accaduto alcune notti fa è stato lo stesso Comune.

Appare certo, infatti, che si sia trattato di un atto vandalico; ignoti sono entrati all’interno della struttura danneggiando le porte di vari uffici, asportando un televisore, alcuni palloni e addirittura confezioni di patatine, caramelle e chewing-gum.

Sull’episodio sono al lavoro polizia locale e carabinieri che stanno indagando per dare un volto e un nome “a chi si diverte a devastare beni della collettività per portali di fronte al magistrato - commentano dal Comune -. Non è accettabile che ci siano ancora persone che per gioco, procurino danni alla cosa pubblica e poi le loro azioni restino impunite”.