Scuola danneggiata e imbrattata dai vandali: presentata la denuncia, indagini in corso

Non vanno in vacanza i vandali che hanno preso di mira a Cisterna il plesso della scuola primaria Duilio Cambellotti nel quartiere San Valentino appartenente all’Istituto Comprensivo Leone Caetani.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver scavalcato la recinzione esterna e l’effrazione delle finestre, probabilmente nel corso della scorsa notte, sono entrati all’interno della struttura e una volta dentro hanno rovesciato sedie, banchi e soprattutto hanno imbrattato i locali con i colori cospargendoli sul pavimento e schizzando sulle pareti. Ad accorgersi dell’accaduto il personale scolastico che questa mattina si è recato nel plesso per il consueto controllo.

Appresa la notizia, l’assessora alla Scuola, Emanuela Pagnanelli, insieme ad alcuni tecnici e operai del Comune si sono recati sul posto per constatare l’entità del danno e programmare gli interventi necessari al ripristino della funzionalità e decoro degli ambienti interni della struttura. Il sindaco Valentino Mantini ha contattato il dirigente scolastico Nicolino Ingenito il quale si è detto molto rammaricato per l’accaduto anche perché si ipotizza che gli autori siano ragazzi del quartiere.

“Siamo davvero amareggiati per questo ennesimo atto vandalico compiuto su una nostra scuola – affermano il primo cittadino Mantini e l’assessora Pagnanelli -. Perché oltre al danno delle strutture e al conseguente dispendio economico, ciò che più ferisce è il fatto di non comprendere come la scuola sia un bene per la comunità, soprattutto per chi ci vive e la frequenta. Mancare di rispetto e addirittura provocare danno a una scuola, magari alla propria, è procurare un danno a se stesso.

Con i tecnici comunali stiamo programmando gli interventi di ripulitura e sistemazione degli ambienti colpiti ma ognuno di noi deve contribuire al rispetto del bene comune, a iniziare dalla scuola, istituzione importantissima per questa amministrazione”.

La dirigenza scolastica ha provveduto a denunciare l’accaduto all’Arma dei Carabinieri che ha svolto un sopralluogo e sta svolgendo le indagini.