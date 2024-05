Vandali nella scuola di via Polonia, estintori svuotati nelle aule: piano superiore inagibile

Bruttissima sorpresa questa mattina per i bambini della scuola primaria San Giovanni Bosco di via Polonia, dell'istituto comprensivo Emma Castelnuovo, che si sono ritrovati a non poter entrare in classe a causa di un'incursione dei vandali.

Nel corso della notte i malviventi hanno fatto irruzione all'interno dell'istituto forzando uno degli ingressi e hanno devastato corridoi e aule del primo piano rendo inagibili le aule. Sono stati infatti svuotati gli estintori, danneggiando banchi e arredi e una parte del materiale scolastico dei bambini. Nove le classi interessate. I malviventi hanno anche portato via alcuni computer portatili della scuola.

Ad accorgersi dell'accaduto sono stati questa mattina i collaboratori scolastici che hanno aperto l'istituto. Non è stato possibile avvertire in tempo le famiglie e così alcuni bambini sono entrati regolarmente ma senza poter fare lezione e senza accedere alle aule. Intanto, nel corso della mattinata è stata attivata una ditta di pulizie per ripristinare gli ambienti, ma è possibile che neanche domani sarà possibile tornare a scuola per le classi del piano superiore.