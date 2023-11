Vandali devastano la sede della Flai Cgil: “Un atto grave”

Mobili rotti, computer spaccati, cassetti all’aria: questo quanto lasciato dai vandali che lo scorso venerdì 17 novembre hanno fatto incursione nella sede della Flai Cgil di Anzio-Lavinio, Flai Roma Sud Pomezia Castelli. E’ accaduto proprio poche ore prima dello sciopero e della manifestazione di pizza del Popolo a Roma.

La denuncia arriva dallo stesso sindacato. “Le immagini restituiscono un atto grave e vandalico. Un gesto vile, che vorrebbe colpire l’attività che quotidianamente facciamo nel territorio a sostegno di lavoratrici e lavoratori, a volte in contesti difficili in cui fenomeni di sfruttamento colpiscono i soggetti più deboli”, dichiarano, dando la notizia, Stefano Morea, segretario generale Flai Roma Lazio, e Alessandro Vona, segretario generale Flai Roma Sud Pomezia Castelli.

“Non sono certo questi atti che fermeranno il nostro impegno e la nostra attività al fianco di lavoratrici e lavoratori stranieri e italiani che ogni giorno si rivolgono con fiducia a noi. Tuttavia intendiamo non solo denunciare ma anche far sapere l’accaduto perché rappresenta un segnale preoccupante per tutti”.

Al fianco del sindacato anche Gianpiero Cioffredi, referente di Libera Lazio. “Esprimiamo la nostra vicinanza e la più sincera solidarietà alla Flai Cgil la cui sede di Lavinio è stata oggetto di un grave atto di chiaro stampo intimidatorio. Allarma e inquieta che a essere colpita sia stata una sede sindacale che in questi anni non solo ha svolto un ruolo di tutela e promozione dei diritti dei lavoratori dell’agro industria ma ha rappresentato, in un quartiere di Anzio come Lavinio Stazione, un argine al degrado, all’illegalità e alle piazze di spaccio presenti nel territorio. Quale che sia la matrice, è indubbio che colpire una sede del sindacato significa colpire l’idea stessa di democrazia, partecipazione, legalità e giustizia sociale. Ecco perché la devastazione della sede della Flai Cgil riguarda tutti Istituzioni e cittadini