Ventotene, per gli appartamenti dello Stato 'vista mare' scoppia la guerra tra Demanio e Comune

Il ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio stanziano fondi per ristrutturare alloggi da destinare ai militari presenti sull'isola e il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, li mette a disposizione dei dipendenti comunali provenienti dalla terraferma e scoppia la 'guerra' tra istituzioni.

Sta facendo discutere la vicenda relativa a quattro appartamenti situati nello storico palazzo comunale risalente al 1700, con panoramica vista sul mare, che Gerardo Santomauro, sindaco di Ventotene, ha messo a disposizione gratuitamente di tecnici esterni che prestano servizio nel municipio dell'arcipelago delle pontine. L'agenzia per il Demanio, con una pec riservata a firma del direttore Giuseppe Pisciotta, ha chiesto a Santomauro l'immediata restituzione degli appartamenti che, come previsto per legge devono essere utilizzati sono esclusivamente dalle forze militari presenti su un'isola e quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera.

La vicenda è approdata anche presso la Procura di Cassino dopo che i consiglieri di minoranza hanno presentato una denuncia per 'abuso di ufficio' e 'peculato'. Nell'esposto si evidenzia che la 'concessione gratuita degli appartamenti di proprietà del Demanio è stata data a coloro che attualmente sono sotto indagine presso codesta Procura per altri reati presumibilmente commessi unitamente al sindaco Santomauro in quel di Ventotene. Il primo cittadino ha replicato sostenendo che tutto è stato fatto secondo legge e che presto chiarirà ogni cosa. In attesa di chiarimenti l'agenzia del Demanio chiede la restituzione delle chiavi degli alloggi.