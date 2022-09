Controlli antidroga e multe salate ai locali pubblici di Ventotene

Servizio straordinario antidroga sull'isola di Ventotene da parte dei carabinieri della stazione locale e del nucleo cinofili di Roma Ponte Galeria. Il servizio è stato effettuato nelle giornate del 22, 24, 25 e 30 agosto.

Nel corso dei diversi controlli, che hanno riguardato locali pubblici e la zona del porto, i militari hanno trovato un 23enne di Roma in possesso di alcuni grammi di hashish e rinvenuto inoltre, nei pressi di un locale, alcune dose di hashish e marijuana, poi sottoposte a sequestro. I controlli dei carabinieri sono stati estesi anche ad alcuni esercizi pubblici, due dei quali sono stati sanzionati per 5mila euro in totale per aver organizzato uno spettacolo musicale senza la prevista autorizzazione. In questo caso la relazione tecnica di impatto acustico era inoltre difforme dallo stato di fatto. Un altro locale aveva invece proseguito l'attività musicale andando oltre l'orario notturno consentito.