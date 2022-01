Nave in avaria in alto mare per oltre 24 ore: è rientrata in sicurezza al porto di Napoli

E’ arrivata nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 13 gennaio, al porto di Napoli la "Beniamino Carnevale" della Tirrenia, la nave merci rimasta bloccata in mare al largo di Ventotene per oltre 24 ore dopo che nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 gennaio si è sviluppato un incendio in sala macchine, prontamente domato dai membri dell’equipaggio con i dispositivo di bordo ma che ha causato un'avaria all'impianto di propulsione.

La nave era partita da Napoli alle 21.45 dell'11 gennaio ed era diretta a Cagliari con a bordo 8 passeggeri, 22 membri dell’equipaggio e 100 mezzo commerciali. La nave, subito assistita da un'unità della Guardia Costiera di Ponza, è stata poi raggiunta dall'unità "Guarracino" della società Rimorchiatori Napoletani che l'ha rimorchiata fino a Napoli dove verranno effettuate le necessarie riparazioni.

Nell'ambito dell'attività di assistenza e controllo alla nave, ispettori qualificati appartenenti alla Sezione sicurezza della navigazione, Nucleo Flag State Control della Capitaneria di Porto di Napoli, sono intervenuti a bordo dell'unità all'arrivo, in veste di rappresentanti dell'Amministrazione di bandiera, per verificare, insieme agli altri soggetti deputati, la sussistenza delle condizioni per lo sbarco in sicurezza del carico ed effettuare tutte le verifiche utili a ricostruire le cause dell’incendio.

Nello specifico gli ispettori FSC, attraverso le ispezioni a bordo, la verifica di apparati e documenti e le interviste al personale imbarcato, dovranno acquisire tutte le informazioni circa le circostanze dell’incidente al fine di ricostruirne le cause. In seguito, durante la successiva fase dei lavori di ripristino, sempre gli ispettori della Sezione Sicurezza della Navigazione sovrintenderanno, di concerto con l'ente tecnico, il Rina, alle fasi autorizzative e di convalida della certificazione di sicurezza che autorizza la nave ad operare, attualmente revocata a causa dell'incidente.