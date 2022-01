Motore in avaria dopo l’incendio sulla nave: soccorsi in mare a Ventotene. Trenta persone a bordo

Sono in corso nella mattinata di oggi, mercoledì 12 gennaio, le operazioni di soccorso per una nave-traghetto alla deriva al largo di Ventotene. Nella notte, infatti, all’interno della sala macchine dell’imbarcazione di grosse dimensioni, circa 150 metri, è divampato un incendio subito estinto grazie ai dispositivi di bordo. Il rogo però ha causato un’avaria al motore che ha arrestato il tragitto della nave che partita da Napoli era diretta a Cagliari rimanendo bloccata nelle acquee a sud di Ventotene.

Fortunatamente il tempestivo intervento dell’equipaggio che è riuscito a domare l’incendio ha permesso di evitare il peggio. Nessuna conseguenza, infatti, si registra per le 22 persone che compongono lo stesso equipaggio e per gli 8 passeggeri che sono a bordo ed in sicurezza sulla nave.

L’allarme è scattato intorno all’1.30 di questa notte e subito si è mobilitata anche la Guardia di Costiera, coordinata dalla Direzione Marittima di Civitavecchia; nell’immediato, infatti, è stata fatta uscire la motovedetta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza che ha raggiunto la nave pronta ad intervenire e a fornire assistenza in caso di necessità a bordo. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso; dal porto di Napoli sono stati contattai i rimorchiatori per gli interventi di recupero e traino dell'imbarcazione. Operazioni che sono rese più difficili a causa del forte vento e delle condizioni meteo avverse; una volta ultimate, lo scafo verrà riportato al porto del capoluogo partenopeo.