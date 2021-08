Mattarella a Ventotene: "Pace e comprensione tra popoli sono i valori universali"

L'intervento del Presidente della Repubblica al seminario federalista in corso sull'isola pontina davanti a decine di giovani studenti

Si è conclusa poco fa la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Ventotene in occasione del Seminario federalista che ogni anno viene ospitato sull’isola pontina.

Dopo l’omaggio alla tomba di Altiero Spinelli il Capo dello Stato ha visitato il museo archeologico attraversando le strade dell’isola per poi aprire i lavori del seminario davanti a decine di studenti. Ad accoglierlo nella sala polivalente i partecipanti al seminario. Nel suo intervento Mattarella ha ribadito l’importanza dei valori contenuti nel manifesto che ha dato vita all’Europa e la necessità di proseguire lungo quella strada mettendo in campo un’unione completa attraverso strumenti di politica estera e difesa e un sistema bancario e finanziario comune a tutti i paesi membri.

"Tutti i Paesi sono importanti per l'unione Europea e l'Italia è importante per le scelte dell'Europa ha sottolineato - il Manifesto di Ventotene, in un passaggio importante e direi profetico, spinge i popoli delle diverse Nazioni a vivere nell'Europa una sovranità condivisa, una sovranità vissuta. E la verifica che ci sarà a breve nella Conferenza dello Stato dell'Unione deve essere reale, puntare a questo obiettivo... e va fatta adesso! fra qualche tempo sarebbe troppo tardi".

Rispondendo alle domande dei ragazzi il Presidente della Repubblica ha affrontato il problema delle migrazioni oltre che quello del futuro dell’Unione Europea sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei ragazzi per il raggiungimento di un risultato importante. "La pace, la comprensione fra i popoli - ha concluso - non sono valori confinati in un territorio, appartengono all'intera umanità e uniscono i popoli. Sono questi i valori dell'Europa e vanno messi a servizio delle politiche di tutto il mondo".

Poi il Capo dello Stato ha ringraziato ed ha lasciato l'isola pontina.