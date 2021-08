Tutto pronto per l'arrivo del presidente Mattarella a Ventotene: in programma la visita alla tomba di Spinelli

Il presidente della Repubblica aprirà i lavori della 40esima edizione dei Seminari federalisti europei, in occasione degli 80 anni dal Manifesto di Ventotene

Tutto pronto per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Ventotene, in programma domani, domenica 29 agosto, per aprire la 40esima edizione del seminario federalista europeo organizzato dall'istituto Altiero Spinelli. Una macchina organizzativa partita nei giorni scorsi sotto la guida della prefettura di Latina. Isola blindata, controlli serrati all'imbarco e un fitto programma.

L'arrivo sull'isola è previsto nella tarda mattinata. Il presidente sarà accolto dal sindaco Gerardo Santomauro e la prima tappa della sua visita sarà un omaggio alla tomba di Altiero Spinelli nel piccolo cimitero di Ventotene. Poi il presidente Mattarella attraverserà le strade dell'isola e visiterà il palazzo comunale.

Nel primo pomeriggio aprirà i lavori del Seminario di studi federalisti che si terranno a Ventotene fino al prossimo 3 settembre, un appuntamento che quest'anno cade in un'occasione particolare: quella degli 80 anni del Manifesto di Ventotene, il documento scritto proprio da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante gli anni di confino sull'isola. Mattarella parteciperà all'incontro "Dall'Unione monetaria agli Stati Uniti d'Europa",

Ventotene e l'Europa intera dunque festeggiano l'80° anniversario della redazione del Manifesto di Ventotene a cui il Poligrafico dello Stato ha dedicato uno specifico francobollo, che vedrà l'annullo primo giorno sull'isola il 31 agosto.