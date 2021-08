Visita di Mattarella a Ventotene, sull'isola arriva una riserva idrica da 12mila litri

Grande mobilitazione sull’isola di Ventotene in vista della visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in programma per sabato 29 agosto in occasione delle celebrazioni del Manifesto di Altiero Spinelli.

Questa mattina il personale vigili del fuoco del Comando di Latina, con il supporto del reparto volo di Ciampino e della Protezione Civile del Comune di Ventotene, ha provveduto al trasporto e montaggio sull’isola di una riserva idrica di 12mila litri di acqua a servizio dell’eliporto.

Alle operazioni era presente anche il Prefetto di Latina Maurizio Falco, che ha salutato e ringraziato il personale che si è occupato del trasporto.