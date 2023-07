“Via Valmontorio pericolosa”: la lettera alla sindaca Celentano e la richiesta di interventi

Chiede l’intervento del Comune Giovanni Delle Cave, presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS che pone l’attenzione sulla sicurezza di via Valmontorio nella zona del lido di Latina.

E lo fa con una lettera inviata alla sindaca Matilde Celentano. “Numerosi cittadini e turisti si sono rivolti a questa associazione per denunciare il grave pericolo che si ripete tutte le domeniche su tutta via Valmontorio, dove - scrive - numerose auto vengono parcheggiate lungo la strada, costringendo i pedoni a camminare sulla carreggiata con il grave pericolo di essere investiti, soprattutto mamme con passeggini. Le auto parcheggiate, inoltre, creano caos a quelle in transito, ma soprattutto in caso di soccorso per i mezzi di pronto intervento”.

Quello che chiede Delle Cave è un “immediato intervento per porre fine a questo scempio che si crea tutte le domeniche e giorni festivi. Data la pericolosità, si chiede di intervenire immediatamente”.