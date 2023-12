Un viaggio nei luoghi della memoria per gli studenti delle scuole medie di Latina

Con un contributo di 15mila euro l’amministrazione della città capoluogo sta organizzando un viaggio della Memoria ad Auschwitz e un viaggio del Ricordo alla Foiba di Basovizza per gli studenti delle classi terze delle scuole medie di Latina.

“Abbiamo ripristinato – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato – le gite scolastiche nei luoghi della memoria, un’esperienza di crescita che permetterà ai ragazzi di incontrare e confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia. Riteniamo che sia un’occasione per rendersi conto di ciò che è stato, uscendo dai libri di storia”.

“L’indicazione è di far partecipare ad ognuno dei due viaggi – dichiara l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone - un alunno per ciascuna classe e un docente accompagnatore per ciascun istituto comprensivo. Le scuole, individuati gli alunni e i docenti partecipanti, invieranno già nei prossimi giorni i nominativi al Comune per poter organizzare il tutto. Riteniamo che un approccio di questo tipo possa far acquisire piena consapevolezza di ciò che è stato a tutti i partecipanti”.