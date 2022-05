VIDEO | Incendio a Cisterna, magazzino distrutto dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco

Incendio nella notta tra sabato 14 e domenica 15 maggio a Cisterna dove, in via Plinio il Vecchio, sono intervenuti i vigili del fuoco. Il rogo ha interessato un magazzino adiacente ad una civile abitazione.

Appena arrivati sul posto con il personale del distaccamento di Aprilia, i vigili del fuoco hanno trovato il deposito di circa 50 metri quadrati completamente avvolto dalle fiamme con al suo interno vari attrezzi da giardino.

Non semplice l'intervento con le operazioni di spegnimento del rogo che sono durate per circa due ore; sono ora in corso gli accertamenti per risalire alle cause che hanno scatenato l’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti.