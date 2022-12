VIDEO | Droga nascosta in auto: come è stata trovata dai carabinieri

In auto nascondeva mezzo etto di cocaina, altri 360 grammi erano invece a casa: per questo un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’operazione a Cori. L’uomo è stato fermato mentre era in auto e sottoposto a dei controlli: nel corso della perquisizione è stato trovato un paio di scarpe nelle cui suole era stato ricavato uno scomparto per nascondere due telefoni cellulari. Ma è all’interno dell’auto che militari della locale stazione hanno fatto l’altra scoperta: la vettura era dotata di uno scomparto nascosto e accessibile mediante l’azione manuale di una combinazione del leve magnetiche e ricavato nella plancia dell’abitacolo al cui interno è stato rinvenuto un involucro contenetene 50 grammi di cocaina. Il resto della cocaina è stato poi rinvenuto durante la perquisizione domiciliare insieme a 5mila euro. Tutto è stato sequestrato e l’uomo arrestato.