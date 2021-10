VIDEO | Furto e riciclaggio internazionale di auto, 11 arresti della polizia stradale

Eseguite 11 custodie cautelari in carcere; le indagini coordinate dalla Procura di Latina hanno permesso di disarticolare una pericolosa organizzazione criminale italo-francese

Maxi operazione della della polizia che ha disarticolato una pericolosa organizzazione criminale italo-francese dedita al furto e al riciclaggio di auto di lusso: all’alba di oggi gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Roma e del distaccamento di Aprilia hanno dato esecuzione ad 11 custodie cautelari in carcere per altrettanti componenti del gruppo a cui vengono contestati i reati di furto e riciclaggio internazionale di veicoli oltre che alla ricettazione, all’ appropriazione indebita, alla truffa, al falso e all’estorsione. Per alcuni episodi criminali veniva accertata anche l’aggravate della transnazionalità, anche grazie alla collaborazione della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Ciampino.

Lle indagini, coordinate dai sostituti procuratori Giuseppe Bontempo e Valerio De Luca della Procura di Latina, hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell’organizzazione, una catena di montaggio basata su processi, tempi di azione e competenze tecniche precise, consolidate ed estremamente efficaci. “Un quadro investigativo particolarmente complesso a causa di un consolidato sistema criminale frenetico e, a tratti, compulsivo e, proprio per questo altamente redditizio” spiegano dalla Questura di Latina. La banda era in grado di immettere nel mercato clandestino, italiano ed estero, decine di auto rubate al giorno.

