VIDEO | Incendio in via Galvaligi, auto in fiamme sotto al semaforo: l’intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi in via Galvaligi a Latina, non lontano dal centro. Un'auto è andata a fuoco sotto al semaforo che si trova all’altezza dell’incrocio con via Sant’Agostino. Fortunatamente illeso il conducente della vettura, una Bmw. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuco che hanno domato il rogo. Sul luogo dell’incendio anche la polizia locale che ha momentaneamente chiuso al traffico la strada per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme. Nel frattempo una colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile anche dal centro città.

