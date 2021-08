Incendio alla Sep di Pontinia: il video dei vigili del fuoco

L’intervento dalla serata di domenica 22 agosto: cinque le squadre che sono scese in campo per domare il rogo; accertamenti sulle cause

Sono divampate intorno alle 21.30 di ieri sera le fiamme alla Sep di Pontinia, e ancora questa mattina i vigili del fuoco sono stati impegnati presso l’impianto di compostaggio che si trova nell’area industriale di Mazzocchio.

Cinque le squadre che sono scese in campo dalla serata di domenica 22 agosto per spegnere il rogo che ha interessato l’azienda di via Marittima; nella tarda mattina di oggi un primo bilancio della situazione è stato fatto dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Le “fiamme sono sotto controllo e circoscritte alla sola struttura dalle squadre impegnate, anche con l’ausilio di pale meccaniche, nelle operazioni di spegnimento” hanno fatto sapere. Sul posto questa mattina è intervenuto anche personale del Niat (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) per cercare di risalire alle cause in collaborazione con le forze dell’ordine.