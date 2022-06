VIDEO | Innalzamento di fascia della Questura di Latina: il sindaco Coletta consegna la mozione

Incontro simbolico negli uffici di corso della Repubblica. Il primo cittadino: “Consegnata anche una nota con cui ho voluto esprimere apprezzamento anche da parte della comunità per il lavoro delle forze dell’ordine”

C’è stata questa mattina da parte del sindaco di Latina Damiano Coletta, alla presenza del questore Michele Spina e del prefetto Maurizio Falco, la simbolica consegna della mozione proposta dai consiglieri della maggioranza Malandruccolo, De Amicis, Fiore e Majocchi e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso 23 marzo con cui si impegnano il sindaco e gli assessori “a farsi portavoce presso gli organi istituzionali preposti nel richiedere l’elevazione di fascia della Questura di Latina”.

“Questo incontro fa seguito alla mozione che ripeto è stata votata all’unanimità in Consiglio comunale cui si chiedeva al sindaco di attivarsi presso tutte le attività preposte affinché fosse riconosciuto un innalzamento di fascia della Questura di Latina in considerazione dell’impegno e della necessità di risorse per contrastare i fenomeni di criminalità nel nostro territorio” ha ribadito il primo cittadino durante l’incontro negli uffici di corso della Repubblica.

“Oggi ci tenevo a consegnarla personalmente come fatto simbolico; la mozione è stata accompagnata anche da una nota con cui ho voluto esprimere apprezzamento, anche da parte della comunità, per il lavoro delle forze dell’ordine”.

Copyright 2022 Citynews