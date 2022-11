VIDEO | Maltempo, insegna caduta sulla Pontina per il vento: l’intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 22 novembre, anche sulla Pontina a causa della caduta dell’insegna di un distributore di carburante sulla strada per il vento. Sono ingenti, infatti, i danni e i disagi causati dall’ondata di maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla provincia di Latina. Nella giornata di ieri la Protezione Civile regionale aveva emanato un’allerta meteo arancione e al momento le conseguenze più pesanti sono quelle dovute al forte vento.

Vento che, come detto, sulla Pontina, all’altezza del chilometro 79 nel territorio di Latina, ha causato il crollo dell’insegna di un distributore che è finita sulla strada. Sulla 148 hanno quindi operato questa mattina, insieme alla polizia, i vigili del fuoco per la rimozione della stessa insegna e la messa in sicurezza della strada.

