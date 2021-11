VIDEO | Maltempo: nubifragio ad Itri, auto travolte dal fango

Si è abbattuta con tutta la sua forza l’ondata di maltempo che dalla giornata di ieri ha interessato anche il Lazio, e soprattutto la zona a sud della provincia di Latina. Itri dalla serata di ieri è stata colpita da un violento nubifragio che ha lasciato dietro le sue spalle danni e tanta paura.

Il forte acquazzone ha causato frane e spottamenti come anche vere e proprie colate di fango che hanno inondato le strade, travolto e danneggiato le auto che erano in sosta come si può vedere dalle immagini di questo video.

