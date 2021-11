VIDEO | Maltempo: nubifragio ad Itri, colate di fango lungo le strade

Sono immagini impressionanti quelle che arrivano da Itri che nella notte è stata colpita da un violento nubifragio. Vere e proprie colate di fango hanno attraversato le strade della città mentre le abbondanti precipitazioni hanno causato frane e smottamenti.

Auto e moto in strada sono state travolte dalla forza dell’acqua e dai detriti, e danneggiate. Come ingenti sono i danni che il maltempo lascia dietro di sé nel centro di Itri (un’allerta arancione era stata emanata nella giornata di martedì 2 novembre). Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la situazione in paese al momento è difficile. Per tutta la notte hanno operato vigili del fuoco e protezione. civile.

Copyright 2021 Citynews