VIDEO | Maltempo a Sabaudia: voragini sul lungomare

Si fanno sentire ancora gli effetti del maltempo sul litorale di Sabaudia. Le piogge delle ultime settimane non danno tregua e stanno causando danni e disagi che si aggiungono a quelli provocati dalle mareggiate. Nel corso di un controllo effettuato nelle ultime ore dai volontari dell'Anc di Sabaudia guidati dal maresciallo Enzo Cestra sono state riscontrate altre situazioni di allagamento e voragini pericolose sul lungomare. I volontari hanno provveduto a mettere dei sacchi di sabbia e nastro segnaletico in dotazione per segnalare il pericolo.

