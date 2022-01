VIDEO | Incendio a Sabaudia: stabilimento balneare in fiamme sulla spiaggia

E’ accaduto nella notte sul lungomare della città delle dune. Vigili del fuoco al lavoro per ore per domare il rogo che ha divorato il chiosco in legno

Stabilimento balenare in fiamme sul lungomare di Sabaudia: è accaduto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio nella città delle dune dove poco dopo l’una sono intervenuti, in seguito a delle segnalazioni, i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. Le alte fiamme, come si vede nel video, hanno divorato il chiosco in legno sulla spiaggia. Lungo ed impegnativo l’intervento dei vigili del fuoco che sul posto hanno dovuto operare per ore prima di riuscire ad avere la meglio sul rogo. Si indaga sulle cause; al momento non si esclude nessuna ipotesi.