VIDEO | Ferito in montagna: l’intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero

L’intervento in una zona impervia a Lenola. Necessario l’ausilio del mezzo aereo per recuperare l’uomo di 43 anni che è stato portato poi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

Soccorso con l’elicottero da parte dei vigili del fuoco a Lenola: l’intervento nella giornata di ieri, sabato 28 gennaio, in una zona impervia in località Monte La Guardia dove un uomo si era ferito a un piede e non riusciva più a muoversi. Allertati dopo la segnalazione giunta al Numero unico per le emergenze 118, i vigili del fuoco sono giunti sul posto con la squadra territoriale di Gaeta. A causa della difficoltà a operare per la zona impervia dove era avvenuto l’incidente, è stato necessario allertare anche l’elicottero drago vf 145 del reparto volo dei vigili del fuoco di Ciampino con cui è stato recuperato il ferito poi portato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.