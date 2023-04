VIDEO | Furto sventato al bancomat delle poste: le immagini dei ladri in azione

Il video diffuso da Poste Italiane. I due malviventi a volto coperto hanno tentato di manomettere il Postamat di Borgo Montello, ma sono stati messi in fuga dal sistema di sicurezza

Hanno tentato il furto all’Atm Postamat dell’ufficio postale di Borgo Montello a Latina ma sono stati costretti a fuggire a mani vuote: è saltato il colpo progettato da due malviventi che poco prima delle 2 della notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile sono entrati in azione.

Nel video diffuso da Poste Italiane si vedono i due ladri mente a volto coperto cercano di manomettere il Postamat. Ma sono poi stati costretti a scappare a mani vuote. Il sistema di sicurezza a protezione della sede di poste e dell’Atm, infatti, ha inviato in tempo reale le segnalazioni di allarme agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, consentendo di rilevare le immagini dei due malviventi mentre tentavano di mettere a segno il furto. Gli operatori hanno prontamente richiesto l’intervento delle autorità locali e attivato il sistema di sirena con sintesi vocale che ha messo in fuga i due malviventi.



Copyright 2023 Citynews