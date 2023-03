VIDEO | Scoperto traffico di stupefacenti: scatta l’operazione della finanza. Arrestati i capi

Un traffico di droga nella zona di Ardea, e in quelle limitrofe, è stato scoperto dalla guardia di finanza che ha arrestato due persone - i capi del gruppo, finiti uno in carcere e l’altro ai domiciliari con braccialetto elettronico - e denunciato altre sei, cinque italiani e uno sloveno. Le indagini, che sono state condotte dai militari della Compagnia di Pomezia e hanno portato all’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, hanno preso il via in seguito a una serie di sequestri di droga.