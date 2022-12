Sicurezza: potenziato il sistema di videosorveglianza a Sermoneta

Potenziamento del sistema di videosorveglianza a Sermoneta per contrastare i fenomeni di criminalità, garantire una maggiroe sicurezza ai cittadini e combattere anche il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti instrada. Continua il lavoro dell’Amministrazione comunale che, attraverso il sindaco Giuseppina Giovannoli, fa il punto della situazione: in questi giorni sono infatti in corso i lavori di installazione di ulteriori e nuove telecamere sia al centro storico che in pianura, oltre al potenziamento e all'aggiornamento di quelle già esistenti.

“Siamo riusciti a ottenere un finanziamento regionale nell'ambito del progetto ‘Borgate sicure’ che ci sta permettendo di aumentare il numero delle telecamere presenti, per monitorare strade, piazze, parchi e incroci, e di ammodernare tutto l'impianto esistente, ma non ci fermeremo: nel prossimo bilancio investiremo nuove risorse economiche e parteciperemo ad altri bandi per continuare a investire sulla sicurezza di tutti noi” ha spiegato il primo cittadino.

“Le telecamere, di ultima generazione e alcune delle quali dotate anche di lettura targhe, oltre a contrastare e scoraggiare furti e altri fenomeni di microcriminalità, combattono anche l'abbandono di rifiuti sulle aree pubbliche, ma soprattutto sono un fondamentale supporto al lavoro delle forze dell'ordine per ricostruire eventi oggetto di indagine. Una garanzia in più per tutta la comunità” ha poi concluso il sindaco Giovannoli.