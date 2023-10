I vigili del fuoco aprono le porte delle sedi pontine ai cittadini

I vigili del fuoco aprono le porte delle loro sedi ai cittadini. Anche il Comando provinciale di Latina, infatti, in occasione della settimana nazionale della Protezione Civile che si tiene dal 9 al 15 ottobre, partecipa all'iniziativa promossa dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, finalizzata a sensibilizzare la collettività sui temi della protezione civile con il coinvolgimento dei cittadini e delle diverse articolazioni della società civile, tra cui le scuole.

Il Comando prevederà la possibilità per la cittadinanza di accedere alle sedi operative del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco di Latina, Aprilia e Gaeta, per visitare e comprendere i compiti istituzionali del Corpo e sviluppare una sensibile attenzione al territorio, acquisendo consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi, anche alla luce dei recenti eventi emergenziali alluvionali verificatesi nel nostro Paese.

Il Comando ha previsto l'apertura alla cittadinanza delle sedi nelle seguenti giornate:

- 9 ottobre 2023 sede di Aprilia con orari 9/12 e 15/18

- 10 ottobre 2023 sede di Gaeta con orari 9/12 e 15/18

- 11 ottobre 2023 sede di Latina con orari 9/12 e 15/18.