Latina rende omaggio a Vincenzo D’Amico, in tanti alla camera ardente al museo Cambellotti

Anche Latina dopo la Capitale rende omaggio a Vincenzo D’amico, scomparso lo scorso primo luglio all’età di 68 anni. Oggi pomerigio è stata aperta alle 15 la camera ardente allestita al museo Cambellotti e per domani mattina sono in programma le esequie. Secondo la decisione della famiglia, infatti, dopo i funerali di questa mattina nella chiesa della Gran Madre a Ponte Milvio a Roma, a cui hanno partecipato circa 2mila tifosi oltre a politici e giornalisti Rai che lo hanno affiancato nel ruolo di commentatore tecnico, anche la città di Latina vuole dare il suo ultimo saluto al campione a cui non solo ha dato i natali ma che ha lanciato nel mondo del calcio.

Lui, storica bandiera della Lazio e nella squadra di Maestrelli che nel 1974 ha vinto il suo primo scudetto, è rimasto sempre attaccato alle sue origini. E in tanti oggi pomeriggio hanno voluto rendergli omaggio al museo Cambellotti: al centro la bara circondata da fiori biancocelesti, da sciarpe e maglie della Lazio. “Io non volevo essere un calciatore, io volevo essere un calciatore della Lazio”: basterebbe questa frase a raccontare l’eterno amore di Vincenzo D’Amico per quei colori, il legame indissolubile che li ha tenuti uniti per sempre.

Il museo Cambellotti oggi pomeriggio è stato un via vai di persone; intorno alle 17 è arrivata anche la sindaca di Latina Matilde Celentano. “Abbiamo pensato subito di proclamare il lutto cittadino per uno sportivo di questo livello che rappresenta tutta la città”, ha detto Celentano. La sua perdita “addolora tutta la città. La sua figura dovrà essere ricordata e onorata nei modi dovuti e come Amministrazione comunale faremo anche questo, intitolandogli qualcosa. Perché lo merita”.

Il lutto cittadino è stato proclamato per la giornata di domani, mercoledì 5 luglio; alle 10 sono fissati i funerali nella chiesa di Santa Maria Goretti.