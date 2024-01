Violenza sulle donne, 311 richieste di aiuto al Centro Lilith: una sola casa rifugio non basta più

"Oggi possiamo dare una restituzione del nostro lavoro con dati completi relativi a tutto il 2023. Oggi siamo la voce delle donne che aiutiamo e che hanno scommesso sulla possibilità di ricostruire la loro vita". Con queste parole la presidente del Centro donna Lilith Francesca Innocenti apre il racconto di un anno di attività sul territorio accanto alle donne vittime di violenza: un'attività portata avanti dalle strutture di Latina, Aprilia e ora anche Priverno e dalla casa rifugio Emily che accoglie le donne e i loro figli che necessitano di protezione immediata.

Nel 2023 richieste di aiuto da 311 donne, sempre più giovani

I numeri: 311 chiamate e richieste di aiuto arrivate nel corso dell'anno, 258 percorsi attivati di uscita da situazioni di violenza domestica e fra questi 47 sono scaturiti da interventi in emergenza arrivati prevalentemente da forze dell’ordine e presidi sanitari della provincia pontina. Chi sono le donne che si rivolgono al centro antiviolenza? Non c'è distinzione di ceto sociale, istruzione e nazionalità. In prevalenza, in 211 casi in particolare, si tratta di italiane, con un'istruzione nella media, diploma o anche una laurea, ma spesso senza un lavoro o con impieghi troppo precari per garantire una reale autonomia economia. Ma è l'età il dato su cui riflettere: sempre più bassa. Tanto che oggi le donne assistite dalle tre strutture del Centro antiviolenza (Latina, Aprilia e Priverno) sono quasi tutte under 40, mentre nessuna delle ospiti della Casa rifugio Emily supera i 30 anni. "Pensiamo che le campagne informative che abbiamo portato avanti - spiega la presidente - consentano oggi di riconoscere prima i segnali di una relazione che sta andando verso l'abuso e il controllo ed è anche questa la ragione per cui vediamo e ascoltiamo donne sempre più giovani".

I dati delle tre strutture di Latina, Aprilia e Priverno. Il sud resta scoperto

Solo al Centro di Latina sono stati attivati 149 percorsi di uscita dalla violenza, altri 91 nella struttura che dal 2018 esiste ad Aprilia, mentre sono stati 18 a Priverno, in soli sei mesi di attivazione. "A Priverno - spiega Francesca Innocenti - abbiamo accolto la richiesta di aiuto del Comune e accettato la sfida di aprire un centro in un territorio che era per noi sconosciuto. L'esigenza per noi è di essere capillari, di arrivare a tutte, di consentire alle donne di non spostarsi perchè anche uno spostamento può costituire un ostacolo non facilmente superabile. Resta il problema del sud pontino, che da San Felice in giù è completamente privo di punti di riferimento, per le donne stesse e anche per gli operatori delle forze dell'ordine che, in caso di emergenza, non sanno a chi potersi rivolgere".

Una sola casa rifugio non basta più

La casa rifugio Emily a Latina è sempre a piena capienza. Attualmente ospita otto nuclei, molti dei quali con bambini e bambine. Ma nel corso del 2023 ben 45 richieste in emergenza non sono andate a buon fine, nella gran parte dei casi perché non c'erano posti disponibili, in altre circostanze perché le amministrazioni comunali non hanno accettato di sostenere i costi della retta dell'accoglienza. Così, molte delle donne hanno dovuto cercare soluzioni alternative, altre sono state dirottate altrove, spesso a molti chilometri di distanza dalla loro città.

Obiettivi e prospettive per il 2024

Molta strada c'è ancora da fare soprattutto per rafforzare la rete territoriale dei partner istituzionali e per fare in modo che le donne vittime di violenza si sentano realmente accolte e ascoltate e non giudicate. Serve per questo più informazione e una maggiore formazione degli operatori che accolgono le denunce (forze dell'ordine) o che segnalano casi sospetti (operatori sanitari). "Per quest'anno puntiamo a creare finalmente un nuovo centro di riferimento che riunisca i distretti socio sanitari 4 e 5 e che dunque copra tutto il sud pontino - continua la presidente Innocenti - Intendiamo poi ridare vita al tavolo tecnico permanente distrettuale per omologare le modalità intervento, infine aspettiamo l'attivazione di altre due case rifugio necessarie al territorio e già previste e finanziate dalla Regione e di una struttura nel sud della provincia".