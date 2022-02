"... questo non è amore": la campagna della Polizia contro la violenza di genere

Prosegue l'impegno della Polizia di Stato e della Questura di Latina per agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere, garantire supporto alle vittime e fornire una corretta informazione su questi temi così delicati. Così in occasione della festa degli innamorati e nell’ambito della campagna permanente di sensibilizzazione “…questo non è amore” lunedì 14 febbraio a partire dalle ore 09,30 presso il liceo 'Manzoni' di Latina, è in programma un incontro-dibattito tra rappresentanti istituzionali e studenti dell’Istituto, per sottolineare l’importanza della cooperazione sinergica tra gli addetti al settore sicurezza e la società civile, finalizzata a migliorare l’azione di prevenzione per favorire una crescita culturale in opposizione a qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Sono previsti gli interventi del Questore Michele Spina, del sostituto procuratore Daria Monsurrò, del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Monica Sansoni, del Dirigente della Divisione aAnticrimine della Questura Alessandro Tocco e della psicologa e criminologa minorile Erica Stravato.

Nella circostanza saranno analizzati i sintomi e qualsiasi segnale di criticità che predicono uno epilogo violento, con uno sguardo indirizzato anche verso i maltrattanti per capire da dove nascano i soprusi, le angherie e la brutalità per riuscire ad intervenire in tempo utile ed a prevenire con maggiore efficacia gli episodi di violenza.

È necessario che tutti i cittadini prendano coscienza della serietà e gravità del fenomeno, consentendo alle vittime di denunciare coraggiosamente e demolire quel muro di omertà e senso di vergogna che spesso diventa insormontabile. L’iniziativa, frutto dell’esperienza della Polizia di Stato, sempre impegnata in attività di prevenzione e di contrasto dei reati di violenza di genere, vuole trasmettere il messaggio alle vittime di violenza che da tali situazioni si può uscire e che nel cammino da intraprendere saranno sempre accompagnate dalla protezione e dal conforto delle Istituzioni, affinché nessuna si senta mai più sola.