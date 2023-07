Ragazza di 19 anni violentata in una baracca, stretto il cerchio su un 32enne: scatta il fermo

E’ stato rintracciato e arrestato ad Aprilia l’uomo ritenuto responsabile della violenza sessuale su una ragazza di appena 19 anni consumata ad Anzio. Si tratta di un 32enne di origini nigeriane sottoposto al fermo di indiziato di delitto, disposto dall’Autorità Giudiziaria.

E’ l’epilogo di una meticolosa indagine coordinata dalla Procura di Velletri che in questi mesi è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma con la collaborazione dei colleghi del locale Commissariato. I fatti risalgono alla sera del 12 maggio scorso quando, così come raccontato dalla ragazza e ricostruito dalla polizia, nella zona di Anzio 2 la giovane vittima appena scesa dall’autobus sulla Nettunense è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto che l’ha poi trascinata in una baracca; un riparo di fortuna dove, come emerso da successivi accertamenti, si è consumata la violenza sessuale.

Nei confronti del 32enne, spiegano dalla Questura di Roma, sono “emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione alla violenza sessuale, alle lesioni e alla rapina subite da una giovane ragazza”. Le indagini in questi due mesi sono andate avanti senza sosta fino all’epilogo di ieri mattina quando il 32enne, con precedenti specifici, è stato fermato presso la stazione ferroviaria di Aprilia mentre attendeva in banchina un treno diretto a Roma.