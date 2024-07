Orrore tra le mura di casa: abusava da tempo della figlia minorenne

Violentata più volte dal padre all'interno delle mura domestiche. Una storia drammatica alla quale hanno messo fine i carabinieri della Stazione di Latina scalo e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Latina arrestando "l'orco", un 55enne del capoluogo pontino con l'accusa di violenza sessuale aggravata sulla figlia minorenne.

Le indagini, che andavano avanti già da qualche tempo e che sono state coordinate dalla Procura della Repubblica hanno permesso di ricostruire, in modo chiaro e puntuale, ciò che accadeva all'interno di un'abitazione e di come l'uomo avrebbe costretto in diverse occasioni la figlia minorenne a fare e subire atti sessuali. Molti e inequivocabili gli elementi raccolti dagli investigatori dell'Arma che hanno chiesto e ottenuto dal magistrato l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 50enne.

Si tratta di un delicato episodio di violenza sessuale aggravata su minore - sottolineano gli investigatori - una situazione gravissima che i carabinieri della Compagnia di Latina sono riusciti ad affrontare grazie alla continua presenza sul territorio ed alla fiducia riposta dalla vittima nell’operato dei carabinieri e della magistratura. Si tratta, purtroppo, di un fenomeno drammatico che si può contrastare solo con un lavoro condiviso e diversificato in cui assume un ruolo decisione la fiducia verso le istituzioni. L’Arma dei carabinieri - conclude la nota - impiegherà ogni risorsa per affrontare con professionalità e competenza lo specifico fenomeno.”