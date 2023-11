Violenza sessuale su una paziente durante la visita: interdetto medico di 70 anni

Medico di 70 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una paziente. Sono stati i poliziotti di Terracina a dare esecuzione all’ordinanza che dispone l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione sanitaria per un anno a carico del professionista. Il provvedimento è stato emanato dal Tribunale di Roma – Sezione per il riesame dei provvedimenti, su richiesta del sostituto procuratore Giorgia Orlando, per i reati di violenza sessuale con l’aggravante di avere agito nell’esercizio delle funzioni di esercente un pubblico servizio, nella fattispecie la professione sanitaria all’interno di un ospedale della provincia.

La ricostruzione dei fatti

I fatti risalgono a circa un anno fa, quando l’indagato esercitava la professione sanitaria nel settore pubblico, e sarebbero avvenuti nel corso di una visita. Come riferiscono dalla Questura il medico, a cui la donna si era rivolta per un consulto, dopo aver fatto spogliare la paziente per sottoporla alla visita, “serrava la porta della stanza e dopo essersi parzialmente denudato anche lui, tentava di avere un rapporto sessuale, non riuscendoci solo per la ferma opposizione della vittima che era costretta a subire palpeggiamenti e baci”. Il giorno successivo, il camice bianco ha poi contattato la vittima per un breve incontro, sempre negli ambienti ospedalieri, lasciando intendere che si sarebbe scusato per quanto avvenuto; la donna, anche se terrorizzata, ha acconsentito subendo un nuovo approccio sessuale.

La denuncia da parte della vittima e le complesse indagini

Superando le resistenze di chi le consigliava di non denunciare per paura di essere accusata del reato di calunnia, la paziente si è ugualmente rivolta al Commissariato di Terracina accompagnata da un legale, determinata a procedere nei confronti del medico. Ne è scaturita una complessa attività d’indagine condotta dalla polizia attraverso l’escussione di diversi testi e il riscontro di dati tecnici volti a verificare i fatti denunciati dalla vittima, elementi che hanno consentito al pubblico ministero titolare di avanzare richiesta di una misura cautelare custodiale nei confronti del 70enne che è stata rigettata dal gip il quale, pur "ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, dopo la valutazione della personalità dell’indagato non ha ritenuto sussistere il pericolo di recidiva" anche in considerazione del fatto che l’uomo, avanti negli anni, nel frattempo si era posto in ferie prima della già programmata pensione.

Una decisione questa contro la quale si è appellato il pubblico ministero con il Tribunale del Riesame che ha annullato il provvedimento del gip ritenendo che sussistessero “le esigenze cautelari sulla base degli elementi raccolti a carico dell’indagato i cui comportamenti trovano la loro causa in istinti e pulsioni sessuali che lo stesso non è in grado di controllare né contenere”. Inoltre, ha osservato il Tribunale del Riesame, “l’indagato sino a oggi incensurato, ha manifestato la sua indole nell’espletamento dell’attività medica che potrebbe manifestare anche in strutture mediche private” e per questo, “ai fini del suo contenimento”, è stata disposta la misura interdittiva del divieto temporaneo all’esercizio della professione sanitaria per un anno.