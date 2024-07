Violenza sessuale a Ponza: entra in casa dei vicini e abusa di una ragazza di 16 anni

Sono in corso indagini serrate su un caso di violenza sessuale su minore avvenuto a Ponza. La vittima è una ragazza di 16 anni, residente sull'isola. Lui ha invece 30 anni ed era arrivato a Ponza per lavorare come cameriere stagionale in un locale.

A denunciare tutto alla stazione dei carabinieri è stata la madre della giovane, raccontando che l'uomo, vicino di casa, si era introdotto nell'appartamento mentre probabilmente la ragazza era sola. La 16enne ha confermato i fatti, poi è stata soccorsa e trasferita in eliambulanza all'ospedale di Latina, dove sono iniziati gli accertamenti medici proseguiti poi in un ospedale romano.

Intanto il 30enne, che risulta avere precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato accompagnato fuori dall'isola di Ponza con un foglio di via obbligatorio ed è tornato nel comune di Roma, dove risiede. Le indagini, coordinate dalla procura di Cassino e seguite dai carabinieri della compagnia di Formia, sono tuttora in corso e gli investigatori sono in attesa dell'esito degli accertamenti medici sulla ragazza.