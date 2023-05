Violentatore arrestato, il questore Gargiulo: “Fatto grave. Eccezionale l’impegno dei poliziotti”

E’ arrivato direttamente dal questore di Latina Raffaele Gargiulo il plauso ai poliziotti dopo l’arresto di Dragos Daniel Marcu, il 30enne di origini romene ritenuto responsabile delle terribili violenze iniziate all’interno dell’Intermodale di Latina Scalo di cui sono stati vittime due adolescenti. L’uomo è finito in carcere catturato nella tarda mattinata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile che lo hanno rintracciato nel sito dismesso dell’ex Mistral nella zona di Pontenuovo, a Sermoneta. Lì il 30enne si nascondeva e al momento dell’irruzione degli agenti è stato sorpreso mentre dormiva.

“A fronte di un fatto grave, commesso in danno di minori, grazie all’eccezionale impegno dei poliziotti della Questura di Latina che hanno lavorato in sinergia con la Procura della Repubblica - ha detto il questore Gargiulo -, è stato accertato quanto accaduto, identificato il presunto responsabile e tratto in arresto nonostante si trattasse di una persona senza fissa dimora che si muoveva con grande disinvoltura tra gli edifici abbandonati ubicati sul territorio provinciale”.

E proprio in una fabbrica dismessa è stato trovato il 30enne che è “gravemente indiziato della violenza sessuale avvenuta nella serata del 3 maggio scorso”. Vittima una ragazzina di appena 16 anni che insieme al fidanzato, che è stato colpito dall’uomo, si era addentrata nel sito dismesso all’ex zuccherificio. Le indagini sono state condotte dalla polizia con l’ausilio di strumentazione tecnica e con la tradizionale raccolta di informazioni, e le ricerche del sospettato, il cui identikit era stato fornito dalle stesse vittime nell’immediatezza dei fatti, si sono sempre concentrate proprio tra i vari siti abbandonati della città di Latina, nella convinzione che il 30enne non si fosse allontanato.

Un’intuizione degli investigatori che ha trovato conferma grazie alla notizia che l’uomo poteva essere anche il responsabile del furto di alcuni generi alimentari in un hotel di Latina Scalo. Un particolare questo che ha rafforzato le convinzioni della polizia che per quattro giorni ha perlustrato palmo a palmo l’intero territorio comunale effettuando numerosi controlli proprio all’interno degli stabili abbandonati nei dintorni di Latina. Un’attività capillare che nella tarda mattinata di ieri ha portato alla cattura dell’uomo che dopo essere stato portato in Questura è stato poi trasferito in carcere.