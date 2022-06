Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare Goretti in visita al 70° stormo di Latina

Giovedì 16 giugno, il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il generale di squadra Aerea Luca Goretti, si è recato in visita al 70° Stormo “G. C. Graziani”, scuola di volo che ha sede all'aeroporto Enrico Comani di Latina Scalo.

Dopo gli onori militari, il henerale Goretti è stato accolto dal comandante del 70° Stormo, colonnello pilota Michele Grassi, il quale, nel corso di un breve briefing ha illustrato la situazione infrastrutturale della base, soffermandosi in particolare sui lavori di ammodernamento in corso quali le nuove palazzine che andranno ad ospitare il 207° Gruppo volo e gli alloggi allievi, nonché i lavori di adeguamento infrastrutturale della mensa unica, programmati e realizzati in un’ottica di efficientamento energetico.

Nel corso del proprio intervento il Generale Goretti, rivolgendosi al personale dello Stormo ha voluto rimarcare l'importanza delle Scuole dell’Aeronautica Militare che sono "il nostro biglietto da visita, l’entry point attraverso il quale i giovani che ambiscono a far parte della nostra Forza Armata iniziano a muovere i loro primi passi ed è per questo che ogni singolo uomo e donna che opera qui alla scuola di volo ha un compito fondamentale, che va anche oltre la missione stessa dello Stormo, Voi avete il compito di forgiare questi giovani con la vostra serietà e il vostro impegno affinché diveniate per loro un chiaro e positivo esempio da seguire".

La visita è poi proseguita presso i cantieri in opera e le infrastrutture aeroportuali, in particolare la sala E-learning dove i giovani frequentatori, attraverso dei moduli addestrativi teorici “on-line”, svolgono la fase iniziale del percorso istruzionale. La visita si è poi conclusa con la tradizionale firma dell’albo d’onore da parte del capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, che ha rivolto al personale "il più sentito plauso per aver consolidato nel corso degli anni la consapevolezza del ruolo strategico e determinante che il 70° Stormo ha per la forza armata, quale ente dove tutto ha inizio per un pilota".