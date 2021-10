Pontina chiusa a Terracina, i percorsi alternativi: come cambia la viabilità fino al 10 novembre

Resta chiusa fino al 10 novembre la Pontina nel territorio di Terracina dopo che ieri, mercoledì 6 ottobre, a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni, una voragine si è aperta sulla banchina nei pressi del chilometro 96+200, tra le Migliare 56 e 54.

Nelle scorse ore l’Anas ha diramato l’ordinanza con la quale vengono definite le modifiche alla circolazione sulla strada statale dal chilometro 95+600 al chilometro 97+000, cioè il tratto interessato dal cedimento della sede stradale.

Il provvedimento della società che gestisce la Pontina è operativo da oggi, giovedì 7 ottobre, fino al 10 novembre prossimo e stabilisce la totale chiusura al traffico del tratto dal chilometro 95+600 al chilometro 97+000 in entrambe le direzioni di marcia. Dal chilometro 93+700 al chilometro 95+599, direzione Terracina, è imposto il divieto di transito per gli autocarri.

Questi i percorsi alternativi nelle due direzioni:

- in direzione Latina il traffico è deviato sulla Migliara 56 con rientro sulla Pontina dalla Migliara 54 o Migliara 53, attraverso Via Renibbio, Via Sant’Isidoro o Litoranea;

- in direzione Terracina, per gli autoveicoli è deviato dalla Migliara 54 attraverso Via Renibbio o la Litoranea prima di rientrare sulla Pontina. Per gli autocarri il traffico è deviato sulla Migliara 53.