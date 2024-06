Yacht imbarca acqua e rischia di affondare, salvate sette persone

Attimi di apprensione in mare a Gaeta dove sono state soccorso sette persone, tra cui due minori, che si trovavano a bordo di uno yacht di 28 metri che rischiava di affondare nelle acque di Serapo.

L’intervento della guardia costiera nella tarda mattinata di ieri, giovedì 20 giugno, dopo che l’unità in difficoltà, situata a circa 4 miglia dal porto di Gaeta, ha lanciato un segnale di emergenza Mayday tramite il canale 16 VHF, segnalando che lo yacht stava imbarcando acqua e rischiava di affondare. La guardia costiera ha risposto immediatamente, inviando un'unità “Search and Rescue” e un gommone per trarre in salvo tutti i passeggeri a bordo.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco che hanno fornito ulteriore supporto per garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Grazie all'intervento tempestivo e coordinato, tutti e sette gli occupanti sono state tratti in salvo senza incidenti. Subito dopo sono iniziate le operazioni di esaurimento dell'acqua all'interno dello yacht, gestite da una ditta locale specializzata, necessarie per mettere poi in sicurezza il mezzo non appena completate le operazioni di drenaggio.

“Al momento, non sono stati rilevati segni di inquinamento nelle acque circostanti” spiega la guardia costiera che continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dell'area e la protezione dell'ambiente marino.